Um familiar prático: eis o novo Volkswagen ID.7 Tourer

Para quem é avesso aos SUV que dominam as estradas um pouco por todo o mundo, há uma nova carrinha eléctrica dirigida às famílias.

A Volkswagen ID.7 Tourer assume os códigos estilísticos da berlina de que descende, e se o espaço a bordo se mantém, a bagageira é mais generosa.

Estreada mundialmente esta segunda-feira, a abertura das pré-encomendas no nosso país está prevista para o segundo trimestre deste ano.

Opção aos SUV

Depois do Volkswagen ID.7 lançado em Abril passado, está prestes a chegar às estradas europeias a variante ID.7 Tourer.

O lançamento não elimina a Passat Variant do catálogo da insígnia alemã, renovada recentemente nas suas ofertas híbridas plug-in e a combustão.

A marca germânica afirma que, em termos de estilo, é uma fusão entre as linhas clássicas da Passat com o formato shooting brake do Arteon.

Se à frente nada a distingue da berlina, é obviamente na traseira que estão as principais diferenças.

E essa ideia é logo perceptível no tejadilho alongado, a terminar de forma feliz na porta da bagageira.

O espaço do porta-bagagens é mais do que generoso, ao oferecer até 605 litros de capacidade, que pode subir até aos 1.714 com os bancos traseiros rebatidos.

Conforto tecnológico

Os 4,96 metros de comprimento que mede e os 2,97 metros de distância entre eixos confirmam o amplo espaço a bordo.

O conforto a bordo não é descurado, à conta de pormenores como a regulação eléctrica dos bancos ergoActive à frente com uma nova função de massagem.

Somam-se também as saídas de ar accionadas automaticamente por pequenos motores, e o ar condicionado automático.

Outra inovação a bordo é o tecto de abrir panorâmico, com as camadas de vidro a poderem ser comutadas electronicamente entre opaco e transparente.

Novidade é o Wellness In-Car para ajustar várias funções através dos três programas Fresh Up, Calm Down e Power Break já pré-configurados.

É através dessa aplicação que se acede, consoante o nível de equipamento, à iluminação ambiente, sistema sonoro, ar condicionado e à função smart glass.

A climatização e massagem dos bancos, bem como o sistema de iluminação ID.Light e o ecrã multimédia também podem ser controlados pela solução.

A arquitectura do posto de condução está mais compacta com a introdução de origem do novo visor head-up de realidade aumentada.

O painel de instrumentação de cinco polegadas reúne apenas dados essenciais, como a velocidade e a capacidade da bateria.

Todas as outras funções são geridas a partir do ecrã multimédia de 15 polegadas, já com a aplicação ChatGPT.

Um motor, duas baterias

A Volkswagen ID.7 Tourer comporta o mesmo propulsor de 210 kW (286 cv) e 545 Nm da berlina a dar tracção às rodas traseiras.

A suportá-lo estão baterias com 82 kW para a versão Pro, e 91 kWh para a variante Pro S, com a primeira a permitir percorrer até 610 quilómetros e a segunda a bater nos 685.

São menos 15 quilómetros de autonomia face à berlina em qualquer um dos casos, justificado pelo maior peso e pelo pior coeficiente aerodinâmico de Cx 0,24.

A diferença também está na capacidade de carregamento em corrente contínua: 175 kW na mais pequena e 200 kW na maior.

A Volkswagen ID.7 Tourer será produzida na fábrica alemã de Emden, onde já são fabricados a berlina ID.7 e o SUV ID.4.

