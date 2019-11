Um automobilista russo foi testemunha privilegiada de um "colega" de estrada que viu o seu BMW X6 começar a arder.

Sem extintor à mão, teve a felicidade de ter ao seu lado um camião especializado a sugar fossas de dejectos.

O foco de incêndio no motor do SUV alemão foi apagado num instante. O pior foi o odor que ficou no ar…

