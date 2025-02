Ultime é um Alpine A110 R ainda mais brutal… por um preço extremo!

A Alpine volta a atacar o mundo da combustão extrema com uma derivação brutal do seu carro de eleição: são 325 cv de poder total, para o fantástico A110 R Ultime que na pista até podem chegar a uns brutais 345 cv.

Exclusivo quanto baste, ou não fosse esta série limitada a 110 exemplares, tem como cartão de visita o "roubo" de 20 segundos ao "convencional" A110 R numa volta completa ao circuito Nürburgring-Nordschleife.

Tudo tem um preço para estas prestações e este bólide não é excepção: em França está cotado nos 265 mil euros, que facilmente sobem aos 330 mil na especialíssima versão La Bleue!

345 cv só com gasolina de competição

Revelado no salão automóvel de Paris em Outubro, logo o Alpine A110 R Ultime se tornou o centro das atenções por ser apontado como o mais radical de toda a gama iniciada em 2017.

O caso não era para menos já que anunciava-se como o derradeiro desportivo alimentado a gasolina da insígnia francesa antes de abraçar a electromobilidade em definitivo.

Mesmo assim, há quem possa ficar desiludido com a potência oferecida, já que são apenas mais 25 cv face aos 300 oferecidos pelo A110 R Turini; os 345 cv apenas são conseguidos com um índice de octanas de 102 RON.

Trata-se dum combustível próprio para o desporto automóvel que não será possível de encontrar na estação de serviço mais próxima, obrigando os potenciais pilotos a contentarem-se com os 325 cv dados pelo 98 RON.

Salva-se a mais rápida disponibilidade da potência total às 6.000 rotações por minuto (rpm) contra as 6.300 do antecessor, conseguida pela modificação no turbocompressor.

E, com a nova caixa automática DCT6 para lidar com aquele poder suplementar, o binário sobe dos 340 para os 420 Nm conseguidos a partir das 3.200 rpm, para uma relação de peso-potência de 3,2 kg/cv.

Mesmo assim, o ganho no "disparo" dos zero aos 100 km/hora em 3,8 segundos são "quase" residuais, resultando apenas numa poupança de uma décima de segundo.

Ainda mais ágil nas curvas

O segredo para a melhor agilidade e velocidade em curva está no redesenho do chassis em alumínio, assim como no motor, travagem e aerodinâmica.

A suspensão também foi completamente reconfigurada com os novos amortecedores Ohlins TTX, reguláveis em altura, e com regulação hidráulica bidireccional para a compressão e recuperação.

Ganha ainda novas jantes forjadas de 18 polegadas à frente e de 19 atrás, enquanto o sistema de travagem foi reforçado com discos compostos de maior diâmetro (330 mm) e pastilhas inspiradas no desporto automóvel.

A calçar as rodas, que foram optimizadas em termos de peso, estão pneus PS CUP 2, desenvolvidos especificamente pela Michelin para o A110 R Ultime.

Soma-se ainda a reformulação da aerodinâmica, destacada pelo divisor com um "lábio" flexível, as aletas no pára-choques dianteiro e as placas terminais no traseiro.

As melhorias são complementadas pelo spoiler e pela asa traseira biplana ajustável, bem como uma cauda de pato na linha de cintura.

Conseguiu-se desta maneira mais 160 quilos de força descendente, mesmo se o peso do desportivo mantém os 1.090 quilos do A110 R Turini.

Personalizações a pedido

O habitáculo mantém a mesma configuração do R convencional, mas aberto a múltiplas personalizações segundo o programa Atelier Sur-Mesure.

Novas combinações cromáticas interiores e exteriores incluem 28 tons para a carroçaria, dez cores em pele e 14 em Alcantara.

Muitas das características exteriores incluem elementos aerodinâmicos em fibra de carbono para o capô, tejadilho e vidro traseiro.

E, em parceria com a Poltrona Frau, os estilistas da Alpine criaram um interior com tipos e tonalidades especiais de pele com requintes específicos.

Estofos em pele premium e Alcântara podem decorar os bancos e os painéis das portas, sem esquecer a consola, o painel de instrumentos e os puxadores, sem esquecer inserções próprias a realçar o ambiente geral.

O extremo da personalização é proposta nos 30 dos 110 exemplares da série limitada, com uma versão La Bleue abrilhantada pela pintura exterior com gradação de dois azuis, e o interior exclusivo em pele preta e azul.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, o Alpine A110 R Ultime começa nos 265 mil euros em França, chegando aos 330 mil nesta última variante ainda mais exclusiva.

