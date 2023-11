Tributo Italiano é primeira série especial global da gama Alfa Romeo

A Alfa Romeo já lançou no terreno a primeira edição especial global da sua gama constituída pelos Giulia, Stelvio e Tonale.

Baptizada como Tributo Italiano, a nova série simboliza o regresso às origens da marca, à excelência italiana e ao carácter desportivo que sempre caracterizou esta insígnia.

A apresentação aconteceu em Matera, uma das cidades mais antigas do mundo que ganhou fama pelas cavernas Sassi, declaradas património mundial da humanidade pela UNESCO em 1993.

Mais raça desportiva

Qualquer uma das três propostas recebe uma pintura bicolor nos tons da bandeira transalpina – Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa –, contrastada com o tejadilho em preto, que pode ser aberto como opção.

Há outros elementos a distinguirem cada um dos modelos, como a grelha trilobo em V pintada a preto no Giulia e no Stelvio, e em Dark Miron no Tonale.

As novas jantes em liga de série são de 19 polegadas na berlina e de 20 no crossover, subindo às 21 polegadas no SUV, sendo combinadas com pinças de travão Brembo a vermelho.

Para toda a gama, e pela primeira vez no Tonale, o kit inferior está pintado na mesma cor da carroçaria, somando-se as inserções laterais nos pára-choques, cavas das rodas e saias laterais.

A estética do Alfa Romeo Stelvio é ainda mais acentuada pelas placas de protecção e pelos detalhes em Dark Miron à frente e nas laterais.

São também acrescentados os faróis adaptativos Full LED Matrix e as ponteiras de escape duplas cromadas no Q4 híbrido plug-in.

Interior ainda mais cuidado

O mesmo espírito desportivo está detalhado a bordo, com os novos bancos ventilados e aquecidos em pele preta com perfurações em vermelho e encostos de cabeça dianteiros bordados com o logótipo Tributo Italiano.

Outros detalhes incluem pespontos vermelhos no tabliê, bancos e painéis das portas com o Tonale a receber um novo painel de instrumentos com desenho em fibra de carbono e protecções inferiores em alumínio.

Ar condicionado bizona, volante aquecido com patilhas de alumínio na coluna de direcção e sistema de som premium Harman Kardon com 14 altifalantes completam esta edição especial.

Motorizações sem mudanças

No campo das motorizações mantêm-se o conhecido bloco turbo de 2.0 litros a gasolina com 280 cv, e o turbodiesel de 2.2 litros de 210 cv para os Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Ambos dispõem de transmissão automática de oito velocidades e tracção integral Q4, estando igualmente disponível o turbodiesel de tracção traseira com 160 cv.

Para o Tonale pode optar-se pelo híbrido de 1.5 litros com 160 cv e transmissão automática TCT de sete velocidades, ou pelo Q4 Plug-In Hybrid de 280 cv com caixa automática de seis relações.

Foi dada especial atenção às especificações técnicas de série dos três modelos, como a suspensão activa Dual-Stage Valve com amortecimento controlado por via electrónica.

No campo da segurança activa e apoios ao condutor, contam-se a condução semi-autónoma de nível 2; câmara de alta resolução a 360°, sensores laterais e detectores de ponto cego e tráfego traseiro.

Não há ainda informação sobre a chegada da série especial Tributo Italiano ao nosso país nem os respectivos preços para cada modelo.

