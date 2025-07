Toyota Yaris é agora um Jaguar dos anos 60

Para os adeptos do retrofuturismo, há um novo Jaguar Mk II para gozar a vida, mesmo se seja bem mais pequeno do que original lançado no início da década de 60.

A ideia saiu dos estúdios da Mitsuoka Motor, transformadora japonesa conhecida pelas suas criações insólitas, agora reflectida num compacto citadino.

Decorado com a conhecida grelha, ladeada pelos quatro faróis redondos, sem esquecer os frisos cromados e os guarda-lamas salientes, o Mitsuoka Viewt Royal Edition é mais do que uma releitura da berlina britânica.

Na sua base está um Toyota Yaris completamente irreconhecível, suportado pela motorização 100% híbrida de 116 ou 130 cv que o equipa.

Uma pena que esta proposta apenas esteja disponível no Japão, já que o preço é muito em conta: cerca de 22.300 euros na versão de entrada, com o topo de gama a chegar aos 30 mil euros.

