Toyota carregada de droga choca contra Camaro

Se transporta drogas e armas, evite ao máximo o acidente. A frase repleta de ironia aplica-se que nem uma luva ao condutor de uma Toyota Land Cruiser que chocou contra um Chevrolet Camaro.

O acidente, provocado por excesso de velocidade e condução temerária, aconteceu há dez dias numa auto-estrada australiana na província de Nova Gales do Sul, e causou dois feridos ligeiros.

Devido à violência do embate, a cobertura da pick-up soltou-se e os sacos com 47 quilos de marijuana que transportava espalharam-se pela via.

A polícia apreendeu ainda pacotes de cocaína, sete armas e 24 mil euros que o traficante de droga transportava.

