Touro à solta destrói carro em garraiada espanhola

Há dias em que não se pode levar o carro para uma garraiada: que o diga o dono dum Peugeot 208 depois de vê-lo destruído por um touro nas festas de Tendilla que aconteceram no último fim de semana nos arredores de Guadalajara.

Nos muitos vídeos a circularem nas redes sociais, vê-se o animal a correr desgarrado por uma rua quando de repente se deixou "enfeitiçar" pelo compacto novinho em folha que ali estava estacionado.

Sem a menor hesitação, investiu contra ele a toda a força e chegou mesmo a levantá-lo a meio metro de altura, o que não deixa de ser impressionante para um carro que pesa quase 1.200 quilos.

Os danos foram consideráveis após aquela carnificina: carroçaria retorcida, suspensão desfeita e pintura destruída, deixando o veículo num estado lastimável.

Infelizmente, o ataque apenas conseguiu ser travado com o abate do touro a tiro por um agente policial, de acordo com imprensa espanhola.

