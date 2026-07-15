Torcal a estrear em Setembro será o primeiro ''100% eléctrico'' da Bentley

Uma imagem difusa quanto baste anuncia aquele que será o primeiro Bentley 100% eléctrico a estrear ao mundo a 23 de Setembro.

Baptizado como Torcal, o futuro modelo que irá juntar-se aos actuais Continental GT, Flying Spur e Bentayga, presta tributo a El Torcal de Antequera, uma impressionante paisagem calcária de formações rochosas sobrepostas que decora o sul da Andaluzia.

O nome não releva só aquela região espanhola: derivado do latino torquere, que significa "torcer", para depois originar a palavra moderna "torque", mas também sugere uma progressão sem esforço, característica que sempre definiu os modelos da Bentley.

Com cinco metros de comprimento, o novo SUV será ligeiramente mais pequeno do que o Bentayga, com a primeira fotografia agora revelada a mostrar um vidro traseiro inclinado com um aerofólio envolvente no topo, e farolins afilados na horizontal.

O vídeo que acompanha a imagem exibe ainda um perfil fastback apoiado em guarda-lamas traseiros alargados, e uma linha de cintura elevada, com a dianteira a ser decorada por uma generosa grelha rectangular ladeada por dois pares de faróis ovais.

No plano técnico, o Bentley Torcal será construído sobre a mesma plataforma PPE de 800 volts que suporta o Porsche Cayenne eléctrico, o que significa que poderá equipar uma bateria de 113 kWh para uma autonomia entre 480 e 560 quilómetros.

Texto: P.R.S.

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