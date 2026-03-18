The Virtuoso Collection é a nova série exclusiva da Bentley com áudio de luxo

A Bentley sabe o que fazer quando o desafio é levar o luxo ao extremo: esta quarta-feira foi estreado o novo sistema de áudio Naim for Mulliner que irá equipar os modelos lançados sobre a égide The Virtuoso Collection.

Esta série muito especial é proposta segundo os temas exclusivos Soprano, Tenor e Bass, apoiados em interiores serenos e claros com texturas profundas e contrastes tonais marcantes.

Essas opções estilísticas são materializadas em materiais refinados, bordados exclusivos e pormenores em Champagne Gold inspirados na alta qualidade sonora originalmente criada para o Bentley Batur com base em 18 altifalantes.

Os engenheiros audiófilos da insígnia britânica Bentley também utilizaram o Fraunhofer Symphoria para desenvolver um palco sonoro específico em cada modelo para conseguir um som surround bidimensional e tridimensional.

E, para manter o melhor ambiente de audição, inserções macias em Dinamica foram estrategicamente montados nos painéis das portas para absorver frequências e vibrações indesejadas.

Distribuída pelos actuais Continental GT, Continental GTC e Bentayga, para depois seguir-se o Flying Spur, a The Virtuoso Collection comporta detalhes em Champagne Gold nas ponteiras dos escapes e nos emblemas alados da Bentley.

As soleiras das portas naquele tom seguem o mesmo espírito, que prossegue nas grelhas dos altifalantes instaladas nos painéis das portas, e revestidos com tecido Dinamica para ajudar a absorver a potência sonora do sistema de áudio.

O Naim Mulliner é proposto no Reino Unido por um custo opcional em redor dos 29 mil euros antes de impostos, sendo obviamente dada a possibilidade de personalizações inéditas para tornar o seu carro verdadeiramente único.

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