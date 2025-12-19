 Pesquisa
'The Dinner' celebra o Natal da Lamborghini em família

A Lamborghini volta a animar a quadra natalícia com uma consoada a preceito que celebra o trabalho dos seus trabalhadores e as histórias que viveram este ano nas fábricas de Sant’Agata Bolognese.

É já uma tradição esta curta metragem dedicada ao Natal, onde a construtora italiana expressa os valores e crenças fundamentais, explorando temas sociais relevantes que reflectem os princípios da marca.

Se The Snowball abordava em 2024 o poder das acções colectivas para eliminar o bullying, este ano a Lamborghini destacou no The Dinner as pessoas que contribuem todos os dias para a excelência dos seus super desportivos.

Os protagonistas são acompanhados neste vídeo por memórias que moldaram as suas paixões e trajetórias profissionais, que agora encontram uma nova expressão nos papéis que desempenham em Sant’Agata Bolognese.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

LamborghiniNatal
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Mazda CX-5 abre pré-reservas; saiba todos os preços da gama

Mazda CX-5 abre pré-reservas; saiba todos os preços da gama

Censura australiana: proibido novo anúncio ao Toyota GR Yaris

Censura australiana: proibido novo anúncio ao Toyota GR Yaris

Mitsubishi Eclipse Cross EV revela preço e abre pré-reservas

Mitsubishi Eclipse Cross EV revela preço e abre pré-reservas

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.