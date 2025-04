Teste de resistência: Honda ''pendura'' três SUV a 40 metros do solo

A ideia já não é propriamente original mas continua a impressionar quando se vê não um, mas três "todo o terreno" dependurados a 40 metros do solo.

Não se trata dum suplício rodoviário promovido pela Honda mas antes testar a robustez da variante Trail Sport do SUV Passport, para rebocar um rival do mesmo gabarito caso ele saia da estrada ou do trilho de terra.

Neste teste de resistência, o primeiro Passport está a suportar o dobro do seu peso; a insígnia japonesa explica que, para conseguir esta capacidade, a rigidez do chassis foi reforçada em 75% à frente e 50% atrás.

Todos os pontos de conexão foram reconfigurados com aços de alta resistência para conferir um conjunto ainda mais rígido para as tarefas mais complexas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?