Tesla Model S Plaid bate Porsche 911 GT2 RS em Laguna Seca

Um Tesla Model S Plaid preparado pela Unplugged Performance bateu o recorde da volta mais rápida, antes detido pelo Porsche 911 GT2 RS, ao circuito de Laguna Seca.

A marca de 1m28s21 foi concretizada pelo piloto Randy Pobst a bordo do rebaptizado Dark Helmet, que convida o leitor a sentir as emoções a bordo do potente "eléctrico".

As alterações não incidiram na motorização mas antes na aerodinâmica, ao instalar uma asa traseira imponente, um divisor dianteiro distinto, novas jantes e pneus slick.

Os sistemas de suspensão e de travagem também foram actualizados para extrair toda a potência dos mais de 1.000 cv debitados pelos três motores eléctricos.

