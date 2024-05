Targa entusiasmante: BMW Skytop Concept cai na rede antes da estreia

Seria a surpresa que a BMW tinha preparado para o concurso de elegância de Villa d’Este mas uma falha levou para as redes sociais o vídeo promocional do novo protótipo da insígnia germânica.

Inspirado pelo Série 8, o Skytop Concept assume-se como um descapotável ao estilo de um targa, definido pela simplicidade das suas linhas.

É reintroduzido o tradicional "nariz de tubarão" da BMW mas agora sublinhado pela grelha em forma de duplo rim mais angular, com a parte inferior do pára-choques a dar-lhe um visual mais feroz.

A traseira parece derivar do Z8 mas com linhas enquanto as duas ponteiras de escape integradas no difusor confirmam a aposta da construtora em continuar a fabricar carros com motor de combustão.

O interior muito elegante é forrado a pele, destacado pelos cristais incrustados nos encostos de cabeça dos bancos, assim como no selector de marcha e no manípulo rotativo iDrive.

Mais detalhes serão revelados a partir desta sexta-feira quando abrirem as portas do concurso de elegância Villa d’Este, nos arredores de Roma.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?