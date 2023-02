Super Bowl: Jeep dança ao som de 'Electric Boogie'

O Super Bowl LVII, que colocou frente a frente os Kansas City Chiefs e os Philadelphia Eagles no domingo, foi brindado com anúncios fora do comum.

Naquele que é o minuto mais caro da televisão americana, no intervalo do jogo, a Jeep exibiu a sua gama electrificada ao ritmo de Electric Boogie.

O anúncio "mistura" os Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe híbridos plug-in com espécies do reino animal a dançarem ao som daquela canção.

O Electric Boogie original, cantado em 1983 pela jamaicana Marcia Griffiths, ganhou projecção mundial após ser remisturado no início dos anos 90.

A canção ganhou nova roupagem pelas mãos do produtor Shaggy e da cantora de reggae. Em causa está o apoio ao esforço global que a Jeep tem desenvolvido para electrificar toda a sua gama automóvel.

