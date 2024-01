SU7 da Xiaomi até se desvia de obstáculos para estacionar sozinho…

Se dúvidas há sobre as capacidades tecnológicas do primeiro "eléctrico" da Xiaomi, elas começam agora a ser desvendadas.

Uma das valências do novo SU7 está na forma como consegue estacionar de forma autónoma num parque de estacionamento dividido por vários pisos.

O vídeo promocional arranca com o condutor a parar à entrada do edifício para depois tocar num ícone do ecrã táctil de infoentretenimento.

Já fora do carro, vê-o a subir os diferentes níveis do parque para logo dar de caras com um Audi A7 no percurso.

Sem problemas: o "eléctrico" faz marcha à ré para lhe dar passagem e prossegue caminho até encontrar uma vaga, para depois estacionar de marcha atrás.

Desconhece-se se o parque de estacionamento usado nesta demonstração dispõe de tecnologia própria concebida para este vídeo ou se o software da berlina foi pré-configurado.

Notável mesmo é se consegue circular pelo edifício sem qualquer mapeamento e contando apenas com os sensores que o equipam.

Recorde-se que a fabricante de telemóveis equipou o SU7 com LiDAR, câmaras e radar, e confirmou que será lançado com funções de condução automática e estacionamento automático.

