STLA Medium é já uma referência de autonomia para a Stellantis

A Stellantis continua a enaltecer as qualidades da plataforma STLA Medium no que à autonomia eléctrica diz respeito.

A última "experiência" foi feita pelo novo Peugeot E-3008 Electric 230 Long Range, com o acabamento Allure a oferecer até 701 quilómetros entre carregamentos.

Pois o SUV coupé foi agora testado na ligação de Paris a Nice, num percurso com mais de 900 quilómetros e a uma temperatura média exterior em redor dos 20º C.

Sem ultrapassar os 130 km/hora que limitam a velocidade máxima nas auto-estradas francesas, precisou apenas de duas paragens para recarregar a bateria com 96,9 kWh úteis.

A Stellantis sublinha o desempenho da nova plataforma, "comparável à dum veículo com motor de combustão interna" com as necessárias paragens para reabastecimento.

Todavia, o conglomerado automóvel não esclarece o tempo de espera em cada paragem, nem se o recarregamento foi feito à potência máxima de 160 kW DC admitida pela bateria.

Mesmo assim, sempre avança que as simulações mostram resultados semelhantes em diferentes zonas da Europa – Turim a Nápoles e Praga a Bruxelas – nos modelos construídos sobre esta plataforma.

Os Peugeot E-3008 e E-5008, assim como o Opel Grandland Electric, baseiam-se na STLA Medium, estando previsto até final de 2026 o lançamento de mais cinco "eléctricos" das várias marcas do grupo.

