STLA Large: autonomias até 800 km e potências superiores ao V8 Hellcat dos DodgeCharger e Challenger

Apresentada em Julho a STLA Medium em Julho para os "eléctricos" das marcas da Stellantis, o grupo avançou esta sexta-feira com a STLA Large.

Ao contrário da primeira, concebida para veículos com autonomias até 700 quilómetros com uma carga, esta avança com distâncias até 800 quilómetros.

O novo eléctrico Jeep Wagoneer S, revelado no mesmo dia com uma imagem da dianteira, será o primeiro modelo a ser construído sobre a nova plataforma

Eléctricos, híbridos e térmicos

Desenvolvida segundo arquitecturas eléctricas de 400 e 800 volts, a STLA Large servirá de base a berlinas, crossovers e SUV dos segmentos D e E.

A sua concepção permitirá acondicionar baterias com capacidades de 85 a 118 kWh mas há outros números prometedores sobre as suas propriedades.

Os modelos a construir com a geração inicial de componentes de propulsão terão potencial para acelerar até aos 100 km/hora em cerca de dois segundos.

E, nos carregamentos rápidos, poderá adicionar até 4,5 kWh de energia por minuto ao conjunto de baterias de 800 volts.

Todavia, também está preparada para suportar sistemas de propulsão híbridos e de combustão interna sem comprometer as principais capacidades do veículo.

Estreia pela Jeep

A STLA Large poderá suportar modelos com comprimentos de 4.764 a 5.126 mm, e larguras de 1.897 a 2.030 mm.

A distância entre eixos variará entre 2.870-3.075 mm, com a distância ao solo a situar-se dos 140 a 288 mm, para modelos com pneus até 32,6 polegadas.

Os módulos de accionamento eléctrico "três em um" (motor, inversor de potência e redutor de velocidade) poderão ser instalados em configurações de tracção dianteira, traseira e integral.

E, em função das características específicas de cada veículo, a plataforma aceitará melhorias na transmissão, como diferenciais de deslizamento limitado.

Também admitirá desconexões das transmissões para melhorar o desempenho ou reduzir a resistência mecânica para reforçar a eficiência e a autonomia.

A Stellantis afirma mesmo que terá ainda a possibilidade de suportar potências extremas superiores aos actuais V8 Hellcat que equipam os Dodge Challenger e Charger.

A STLA Large irá suportar oito novos modelos que serão lançados entre este ano e 2026.

Na linha da frente estão as marcas Dodge e Jeep para o mercado americano, seguindo-se a Alfa Romeo, Chrysler e Maserati.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?