Stellantis Pro One: Mangualde vai produzir quatro novos furgões mais acessíveis a profissionais

A fábrica da Stellantis em Mangualde vai acolher parte da produção da nova linha de comerciais ligeiros que a divisão Pro One apresentou esta semana.

A nova linha Smart Compact Van (SCV) vem complementar a gama de furgões compactos do conglomerado automóvel, sendo a escolha da unidade fabril portuguesa um exemplo da importância que atingiu no panorama industrial europeu do grupo.

Nomeados como Citroën Berlingo First, Fiat Doblò EasyPro, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active, estas quatro versões de entrada destacam-se pela modularidade e ergonomia, sem esquecer o preço mais atractivo para conquistar o ramo profissional.

O objectivo é claro: propor um comercial ligeiro mais adequado às condições do mundo real, como explicam os vários estudos de mercado realizados pela Stellantis, tendo como foco a optimização do espaço interno.

Realce-se ainda que este segmento para o grupo, exemplificado pela quota de 48,2% do mercado europeu conseguido nos primeiros quatro meses deste ano.

Quatro furgões de marcas distintas…

Para tal, os novos furgões Smart Compact incluem, entre outras novidades, o banco modular FlexiSeat para o acompanhante, que pode ser rebatido para aumentar o volume de carga em 0,5 m³.

A complementá-lo está a ModuTable, uma consola central com um suporte prático para "transformar-se" numa pequena mesa, e o Drivedrawer, uma gaveta de arrumação sob o banco para guardar discretamente um computador ou um tablet.

Soma-se ainda a ModuConsole, uma consola central removível que pode ser guardada no compartimento de carga, enquanto a DashBox congrega um painel de instrumentos equipado com dois compartimentos fechados e um suporte para copos

… sem quaisquer diferenças estéticas…

Percebem-se poucas ou nenhumas diferenças estéticas entre as quatro novas propostas, de maneira a simplificar e embaratecer a produção, como se percebe no pára-choque frontal e nos faróis, distinguindo-se apenas pelo símbolo da marca na grelha.

No interior, os painéis das portas e o painel de bordo foram completamente redesenhados para optimizar a utilização do espaço e a ergonomia dos comandos.

As dimensões mantêm-se inalteradas, com carroçarias de 4,40 ou 4,75 metros de comprimento para capacidades máximas de até 650 quilos, e volumes de carga de 3,3 a 4,4 metros cúbicos.

… e com soluções multi-energias

Nas motorizações, a Stellantis Pro One prossegue uma abordagem multi-energética para os quatro furgões, o que significa uma versão 100% eléctrica alimentada por uma nova bateria de 42 kWh para uma autonomia combinada até 270 quilómetros.

Somam-se ainda dois motores a gasóleo acoplados a transmissões manuais, estando também prevista uma variante micro híbrida a gasolina em 2027 para completar a gama.

Ainda sem preços definidos para cada versão, a abertura das encomendas está prevista para Setembro, com o lançamento no mercado nacional a estar previsto para o último trimestre deste ano.

Texto: P.R.S.

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