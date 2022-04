Spectre: primeiro ''eléctrico'' da Rolls-Royce ao frio no Árctico

O futuro da Rolls-Royce será eléctrico, e, para que não haja dúvidas, a marca britânica mostras imagens dos testes de Inverno que está actualmente a realizar no Spectre, o seu primeiro modelo 100% electrificado.

A berlina coupé foi testada durante 55 quilómetros, e sob condições extremas, em Arjeplog, no norte da Suécia, bem junto ao Círculo Polar Árctico onde as temperaturas variam entre -26 e -40 °C.

O clima hostil foi essencial aos engenheiros do Rolls-Royce Spectre para corrigirem problemas como o ruído ou mesmo as vibrações sentidas a bordo.

A falta de aderência na neve e no gelo permite reproduzir situações que só ocorrem a alta velocidade num piso tradicional, de acordo com os técnicos.

É uma missão muito mais rápida para aperfeiçoar os sistemas de controlo do chassis, assim como a gestão da motorização eléctrica.

Além disso, permitiu ainda testar a eficiência dos sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração, que são cruciais para um "eléctrico".

Ainda "escondido" sob uma forte camuflagem, sabe-se já que a parte inferior da berlina será "perfeitamente lisa" para uma posição de condução baixa, e para maximizar a aerodinâmica.

Novidade mesmo é que o Spectre será o primeiro modelo da Rolls-Royce a ser montado com jantes em liga leve de 23 polegadas desde 1926.

Proposto com um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,26, irá também estrear o novo Spirit of Ecstasy, redesenhado no início de Fevereiro passado.

O Spectre irá agora percorrer 2,5 milhões de quilómetros para as afinações finais, com as primeiras entregas previstas para o último trimestre de 2023.

"Posso confirmar que 25% dessa jornada está concluída e que os resultados foram ao encontro das nossas expectativas mais ambiciosas", sublinhou Torsten Müller-Ötvös, presidente da Rolls-Royce Motor Cars.

