Soul of Dakar: um Duster inédito para festejar a estreia da Dacia no rali

Faltam três semanas para a Dacia estrear-se no rali Dakar na Arábia Saudita com o SandRider, um motivo mais do que suficiente para assinalar a participação com um Duster muito especial

Baptizado como Soul of Dakar, o exemplar único revelado num evento em Milão replica o espírito e as cores daquela proposta de competição, mas não tanto a mecânica.

Na sua génese mantém-se o bloco micro híbrido TCe 130 de 1.2 litros, com os 130 cv e 205 Nm passados às quatro rodas através duma caixa manual de seis relações.

Aponte-se então à decoração muito própria que exibe por fora, devidamente acompanhado pelos acessórios da colecção InNature concebidos para o crossover.

A grelha no tejadilho está concebida para carregar um saco impermeável, uma caixa de ferramentas e até uma pá para resolver situações mais difíceis, sem ignorar a possibilidade de ter um pneu sobresselente.

Por dentro são os acessórios YouClip a marcarem o habitáculo, com vários ganchos para pendurar sacos ou bolsas, a que se somam suportes para telemóveis, tablets e garrafas.

Para os fãs do modelo, saibam que o tratamento dado a este inédito Dacia Duster Soul of Dakar poderá ser o primeiro das muitas séries especiais que estão previstas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?