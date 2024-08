Sorte ou destreza? Ferrari em pião no meio do trânsito… e sem bater!

Ter um super desportivo nas mãos e não poder acelerá-lo é quase o mesmo que dar nozes a quem não tem dentes… mas também convém escolher o melhor sítio para o fazer!

Não terá sido o que pensou o "piloto" deste Ferrari 456 GT quando pisou o acelerador numa auto-estrada desconhecida com o alcatrão húmido.

Um toque mais "pesado" no acelerador para sentir o poder dos mais de 440 cv lançou o bólide para um descontrolado pião no meio do trânsito mas o condutor mostrou as suas "unhas" ao conseguir "agarrá-lo".

Sem bater em nenhum carro, nem mesmo numa scooter que escapou por um triz ao acidente, o belo Ferrari prosseguiu viagem como se nada fosse…

