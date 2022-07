Sono Sion: ''eléctrico'' alimentado pelo sol chega em 2023

O que parecia ser uma miragem é já uma realidade: esta semana foi revelado em Munique o modelo de produção do Sono Sion, um eléctrico que também pode ser alimentado pela luz do sol.

Face aos primeiros protótipos, o monovolume sofreu fortes arranjos nas suas linhas, ganhando uma superfície mais limpa e sem rugosidades, novas ópticas à frente e atrás, e um difusor renovado, entre outras alterações.

O interior também sofreu várias mudanças, embora mais subtis, ao nível do volante, consola central e compartimentos para arrumar pequenos objectos, além de haver mais espaço para os ocupantes.

O principal interesse no Sono Sion está mesmo no sistema motriz que o alimenta, com o motor eléctrico de 163 cv e 270 Nm a ser suportado por uma bateria de 54 kWh para uma autonomia até 305 quilómetros.

Não é muito mas as 456 células acomodadas nos painéis da carroçaria para captarem a energia solar oferecem uma extensão de autonomia que pode chegar aos 245 quilómetros.

A Sono Motors afirma que, nas áreas metropolitanas da Alemanha, o monovolume é carregado quatro vezes menos do que "eléctricos" do mesmo segmento com uma bateria semelhante.

O carregamento pode ser feito até 75 kW em corrente contínua, ou até 11 kW em corrente alternada, dispondo ainda o monovolume de capacidade bidireccional para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos.

O monovolume solar vai agora ser sujeito a intensos testes dinâmicos em estradas europeias e americanas, sob diferentes condições climatéricas, antes de chegar ao mercado em meados do próximo ano.

Com mais de 19 mil reservas contabilizadas, a fabricante conta produzir até 257 mil unidades nos próximos sete anos na sua fábrica na Finlândia.

O preço indicativo para o Sono Sion aponta para pouco mais de 25 mil euros, o que, a confirmar-se, o tornará um dos "eléctricos" mais acessíveis do segmento.

