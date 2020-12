Soapbox: o novo Hyundai para crianças… que pode ser construído pelos pais!

Já conhece o novo soapbox car criado pela Hyundai? Pois o mais recente carro do construtor sul-coreano tem sido avistado de forma fugaz nos exigentes testes a que tem sido submetido no seu centro técnico europeu.

E, apesar de o modelo se encontrar camuflado, o seu estilo angular é inconfundível: um joystick a substituir o volante e a resistente plataforma em madeira mostram que se trata mesmo de um Hyundai Soapbox.

Fora de brincadeiras, este carro equivalente aos nossos populares carrinhos de rolamentos (mas bem mais evoluído), é a mais recente ideia da marca para pais e filhos passarem juntos bons momentos nesta quadra natalícia.

A viatura sem motor é construída com materiais que se podem encontrar em qualquer loja de bricolage.

Basta algum engenho para o montar, seguindo à risca as instruções de montagem que a marca sul-coreana publicou no seu portal.

Também pode ver como a viatura pode ser montada, no vídeo que acompanha este artigo.

O Soapbox responde aos mais exigentes controlos de qualidade, como sublinha Thomas Bürkle, director do centro de estilo da Hyundai Europe.

"A fase de testes é uma parte importante de qualquer processo de design de um veículo, por isso, não podíamos ignorar a fase de testes".

E, para assegurar a segurança do carro, "contrataram" um piloto de testes "que se enquadrasse com o nosso público-alvo".

A jovem cobaia elogiou a posição ergonómica do banco do Hyundai Soapbox e os comandos do joystick. Mesmo assim, sublinhou que o "poder de aceleração" poderia ser melhorado de forma radical!

