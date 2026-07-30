Smart ''dá'' tracção total ao SUV #5 e lança série Black Collection

Há novidades frescas do lado da Smart: o SUV #5 reforça a sua abrangência com uma variante de tracção integral, ao mesmo tempo que essa gama, assim como a dos Smart #1 e #3, são actualizadas neste Agosto com a nova linha Black Collection.

Já disponível para encomenda no nosso país, o Smart #5 Premium AWD é proposto com os mesmos 432 kW (587 cv) e 643 Nm debitados pelos dois motores às quatro rodas que a variante Summit Edition exibia.

Acelerável dos zero aos 100 km/hora nuns velozes 4,9 segundos, para uns máximos 200 km/hora, assume uma bateria NMC de 100 kW brutos para 540 quilómetros combinados, com a aquitectura de 800 volts a permitir recarregamentos até 400 kW.

Bancos em pele Duo, que são ventilados à frente e aquecidos atrás, vidros duplos e um conjunto alargado de assistentes à condução reforçam a apetência pelo SUV, proposto que é a partir de 59.420 euros.

Gamas mais negras

Toda a gama eléctrica da Smart, composta pelos #1, #3 e #5, reforça a sofisticação e identidade visual Pro+ com a introdução da série Black Collection por um acrescento de 600 euros aos preços de partida daquela versão.

O tom preto domina os elementos exteriores, exemplificado na grelha, difusor traseiro, linha de carroçaria, barras do tejadilho e vidros traseiros escurecidos, a que se somam jantes exclusivas jantes exclusivas para cada modelo.

O Smart #1 recebe jantes Amps de 18 polegadas em preto, combinadas com a pintura Deep Jade Black Metallic enquanto o Smart #3 passa a contar com jantes Flux de 19 polegadas em preto e a mesma cor temetalizada do modelo anterior.

O Smart #5 distingue-se pelas jantes Orbit de 19 polegadas em preto brilhante, pintura Meta Black Metallic e puxadores das portas embutidos.

Em paralelo à Black Collection está o reforço das personalizações do habitáculo com três novos acabamentos interiores, em complemento à renovada oferta cromática para pintara carroçaria.

Texto: P.R.S.

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