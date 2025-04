Smart #5 Brabus: o SUV de todos os recordes da marca

São cada vez mais os "eléctricos"ditos "convencionais" a oferecerem potências mais próprias dum super desportivo.

O Smart #5 é o exemplo mais recente: não contente com os 340 ou 363 cv do tracção traseira, ou 587 do tracção integral, a marca chinesa avança agora com uns delirantes 646 cv às quatro rodas para o Brabus.

Bem musculado como se exige num topo de gama deste gabarito, "só" demora 3,8 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a bateria a dar uma autonomia até 540 quilómetros; as reservas abrem a 22 de Maio.

Bruto, muito bruto!

Não bastava ao Smart #5 ser o maior modelo desde a criação da marca, para tornar-se agora o mais potente de sempre… e tudo acontece em pouco mais de 15 dias após a apresentação oficial do SUV.

A versão Brabus assume a bateria de 100 kWh brutos e a configuração de motor duplo com tracção às quatro rodas das versões de topo.

Todavia, para fazer crescer água na boca aos adeptos dos "eléctricos" extremos, a potência e binário desses propulsores foram significativamente elevados aos 475 kW (646 cv) e 710 Nm combinados.

A velocidade máxima de 210 km/hora já é excitante num carro alimentado a electrões mas, ao pesar 2.378 quilos, são os 3,8 segundos dos zero aos 100 km/hora que realmente impressionam.

A somar a este poder está a arquitectura eléctrica de 800 volts da plataforma em que é construído, para carregamentos de dez a 80% bem abaixo dos 20 minutos a 400 kW num carregador rápido DC.

Decoração a condizer

A distinguir por fora o Smart #5 Brabus dos "irmãos" mais "dóceis" estão apontamentos a vermelho no divisor, difusor e capas dos retrovisores laterais, sem esquecer as barras laterais com o logótipo da versão.

Somem-se as jantes Monoblock Z de 21 polegadas, a esconderem as pinças de travão a vermelho, e percebe-se que se está perante um verdadeiro animal para disparar mal o sinal abre para verde.

Os acabamentos a bordo seguem a mesma filosofia de estilo, com a microfibra preta a forrar os painéis e os estofos dos bancos com pespontos vermelhos, com esse contraste a estar nos cintos de segurança.

Próprio duma proposta premium é o volante forrado a Alcantara e os bancos serem aquecidos, sendo também refrigerados nos dianteiros, destacando-se ainda os dois ecrãs OLED de infoentretenimento.

As encomendas para o Smart #5 Brabus no nosso país abrem a 22 de Maio, com um preço de partida de 62.400 euros.

