Skoda Scala ganha nova cara e mais tecnologia

Quatro anos passados sobre o seu lançamento, o Skoda Scala é alvo de uma reformulação estética por fora e por dentro, ganha novos motores, e a segurança activa e os assistentes ao condutor saem reforçados.

Como os primeiros esquemas gráficos já anteviam, a grelha redesenhada é ladeada por faróis mais afilados, sendo dada a opção de serem Matrix LED com a luminosidade a evocar pequenos blocos de gelo cintilantes.

À semelhança do dianteiro, o pára-choques traseiro também é novo e os farolins têm uma nova assinatura luminosa, embora atrás a evolução estilística não fuja muito à conhecida no modelo original.

A bordo, as diferenças são mínimas mas percebe-se bem os acabamentos de maior qualidade, com o uso de materiais reciclados mais duráveis nos estofos dos bancos e nos revestimentos dos painéis.

Na variante Monte Carlo, os toques desportivos são dados pela substituição dos cromados pelos elementos em preto na grelha, pára-choques e molduras das janelas, e pelos bancos com encostos de cabeça integrados.

Estética mais apurada

Sem ter sofrido quaisquer alterações nas suas dimensões, o espaço a bordo continua a ser muito generoso, principalmente para quem viaja nos bancos traseiros.

A bagageira mantém-se nos 467 litros de capacidade, tendo como estreia a abertura eléctrica da porta ao passar com o pé por baixo do pára-choques.

O posto de condução é dominado pelo painel de instrumentos de oito polegadas, que pode subir para as 10,25 polegadas nos níveis de equipamento superiores.

O mesmo acontece com o ecrã táctil de infoentretenimento, que de série tem 8,25 polegadas mas que pode ser alargado até às 9,2 polegadas com o respectivo sistema de navegação.

Novidade são os botões analógicos para regular o fluxo de ar do sistema de climatização, mais eficazes do que ter de aceder ao menu do visor multimédia.

Sem electricidade

A reestilização e evolução tecnológica do Skoda Scala também estão presentes nas motorizações, derivadas da geração Evo2 do grupo Volkswagen.

Sem qualquer tipo de electrificação, a entrada na gama faz-se com o bloco TSi de 1.0 litro e três cilindros com 95 cv e 175 Nm, associado a uma caixa manual de cinco velocidades.

O mesmo motor, mas agora com 115 cv, pode ser combinado com uma manual de seis relações ou uma transmissão automática DSG de sete velocidades.

Esta última está associada de série à motorização 1.5 TSi com 150 cv e 250 Nm, com o sistema de desconexão automática a desligar dois dos quatro cilindros quando é baixa a pressão no acelerador.

Como padrão, o Skoda Scala vem equipado com auxiliares à condução como a assistência frontal com detecção de peões, manutenção de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito.

No campo da suspensão, é dada a opção de substituí-la por uma mais rígida e elevada em 15 mm face a pisos mais irregulares, enquanto através do Sport Chassis Control é possível rebaixá-la em 15 mm.

O novo Skoda Scala poderá chegar aos concessionários nacionais antes do final deste ano, ficando por saber os respectivos preços de cada motorização e respectivos níveis de equipamento.

