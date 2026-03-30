Skoda Peaq: sete lugares com mais de 600 km eléctricos

É um primeiro olhar sobre o novo SUV eléctrico que irá assumir-se como o topo de gama da Skoda… e são enormes as ambições que rodeiam o lançamento.

Evoluído a partir do protótipo Vision 7S revelado em 2022, o novo Peaq assume até sete lugares para uma autonomia a superar os 600 quilómetros.

A produção do Skoda Peaq começará na República Checa no final deste Verão, com a chegada aos concessionários europeus a acontecer no início do próximo ano.

Porte majestoso

Ainda não é desta vez que se poderá apreciar o Skoda Peaq na sua plenitude mas a camuflagem é "fraca" para esconder as formas deste SUV eléctrico configurado para cinco ou sete ocupantes.

A roçar os 4,90 metros de comprimento, a linguagem de estilo Modern Solid que comporta traduz-se em superfícies amplas e lisas num corpo decorado com curvas subtis para optimizar a aerodinâmica e maximizar a autonomia.

Embora ainda tapada, a grelha frontal integra o painel Tech Deck iluminado em preto brilhante, onde se escondem as câmaras e os sensores para os assistentes à condução, ladeado por faróis LED Matrix de última geração.

A silhueta permanece imponente devido às dimensões do SUV, com o capô e o tejadilho panorâmico opacificante muito horizontais a terminarem em extremidades abruptas, enquanto a porta da bagageira é rematada por uma asa envolvente.

Sobre a linha de cintura muito recta, com os puxadores das portas embutidos, assenta uma área envidraçada generosa, num conjunto realçado por jantes maciças em liga leve com 19 a 21 polegadas de diâmetro.

Conforto total

Ainda sem imagens do habitáculo, espera-se um interior tão generoso como permitem os 2,97 metros que separam os dois eixos, principalmente para quem viaja nas segunda e terceira filas, onde não faltam soluções Simply Clever.

Com cinco lugares, a bagageira chega ao 937 litros, ou 1.010 litros até ao tejadilho como se quer num familiar de grande porte; na versão para sete ocupantes a capacidade chega aos 300 litros, sem esquecer os 37 litros sob o capô.

Atrás do volante multifunções, equipado com patilhas para regular a travagem regenerativa, irá estar um painel de instrumentos de dez polegadas, alinhado com um ecrã vertical de 13,6 polegadas para o infoentretenimento.

Baseado em Android, oferece diversas opções personalizáveis e uma vasta gama de aplicações onde estão incluídas as nativas da Skoda, além de vários serviços como o Spotify, YouTube e Google Maps.

A decorar o interior estão as propostas Suite Design Selection, Loft Design Selection, Lodge Design Selection e Sportline, a conjugar estofos e revestimentos em tecidos técnicos e pele sintética.

Soma-se ainda o pacote opcional Relax com bancos massajantes e apoios ergonómicos para as pernas com regulação eléctrica, almofadas frontais e mesa rebatível, sem esquecer uma aplicação com seis modos distintos de relaxamento.

Sportline mais refinado

Como já é habitual na insígnia checa, também o Peaq irá incluir uma variante Sportline na sua gama, definida por elementos de estilo mais desportivos e especificações de série mais refinadas.

Por fora são os detalhes em preto brilhante e elementos de alto contraste a conferirem-lhe uma postura mais dinâmica, graças aos faróis LED Matrix, à frontal Tech-Deck iluminada e às jantes de 20 polegadas, trocáveis pelas de 21 polegadas.

O interior é dominado por tons escuros, com o revestimento do tecto a ser em preto, os bancos desportivos, com apoio lateral reforçado e encostos de cabeça integrados, a terem regulação eléctrica, e os pedais a serem em alumínio.

Potências de 204 e 299 cv

Quanto a motorizações, a gama do Skoda Peaq comporta três variantes: Peaq 60 com 150 kW (204 cv), e Peaq 90 e Peaq 90x com 220 kW (299 cv), com este último a assumir a tracção integral.

A versão que dá entrada à gama é alimentada por uma bateria de 63 kWh brutos para cerca de 460 quilómetros eléctricos, com os dois restantes a assumirem o acumulador de 91 kWh para mais de 600 quilómetros.

Os tempos de paragem para carregar dez a 80% da bateria com 91 kWh brutos de capacidade demoram 28 minutos num posto rápido a 200 kW em corrente contínua, baixando para 27 minutos no Peaq 60 a 165 kW DC.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora fazem-se em 8,6 segundos na versão menos potente, baixando para os 6,7 segundos no topo de gama com quatro rodas motrizes.

O SUV equipa a função Vehicle-to-Load (V2L) para dispositivos elétricos e electrónicos, enquanto o Ambibox DC Wallbox da Moon Power do grupo Volkswagen, assume a função bidireccional Vehicle-to-Home (V2H) para alimentar residências.

Ainda longe de ter preços definidos para o nosso país, nem sequer data de chegada aos concessionários, a produção do Skoda Peaq começará na República Checa no final deste Verão.

Texto: P.R.S.

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