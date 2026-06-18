Skoda Peaq mostra vida a bordo antes da estreia mundial

Estão a ser concluídos a toda a velocidade os ensaios dinâmicos do Skoda Peaq, para tudo estar afinado ao pormenor quando for apresentado mundialmente na próxima terça-feira.

Em jeito de aperitivo, são agora reveladas as primeiras imagens de bordo do SUV eléctrico de sete lugares, num arranjo que alia o espaço generoso a uma arquitectura depurada do habitáculo.

O destaque é dado ao novo conceito UX/UI do posto de condução, ao combinar atalhos físicos com os comandos do sistema de infoentretenimento para acessos mais simples e eficazes.

A "independência" do ecrã multimédia vertical face ao painel de instrumentos também reduz a complexidade da informação, enquanto a consola central flutuante reforça uma disposição limpa e bem organizada.

"A Skoda põe o condutor no centro duma experiência de utilização fluida, que liga a funcionalidade do interior físico de sete lugares à experiência digital envolvente, para uma interacção intuitiva", explica Chan Park, responsável de design In-Car & UX.

Depois é a própria filosofia Lodge que define o estilos dos acabamentos interiores, ao combinar superfícies suaves de base têxtil com elementos tácteis robustos para um contraste mais refinado.

A estreia mundial do novo Skoda Peaq está agendada para as 17h25 de terça-feira, 23 de Junho, na cidade francesa de Monnetier-Mornex.

Texto: P.R.S.

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