Skoda Octavia renovado já se mostra antes da estreia em Fevereiro

Está já em contagem decrescente a apresentação oficial do renovado Skoda Octavia.

Com a estreia agendada para Fevereiro, a insígnia checa avançou com a primeira imagem frontal da berlina e da carrinha familiar nas redes sociais.

No curto vídeo revelado no início desta semana, percebe-se uma nova assinatura luminosa por trás do véu que cobre o modelo.

Sem se saber as alterações feitas por fora e por dentro, o Octavia deverá seguir a mesma linguagem estilística e motorizações equivalentes do renovado Kamiq.

