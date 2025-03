Skoda Elroq também vai ser RS; 340 cv passados às quatro rodas?

Ainda o Skoda Elroq está a dar os primeiros passos e já o crossover eléctrico se prepara para ganhar uma variante RS cheia de raça.

A estreia ao público acontece a 8 de Abril na abertura da semana do design de Milão mas a apresentação ao mundo acontece quarta-feira no Youtube.

Um curto aperitivo do desportivo, pintado no Mamba Green reservado à linha RS, está a passear-se nas redes sociais, com especial destaque para a personalização das jantes, pára-choques e estofos interiores.

A ficha técnica mantém-se em segredo mas, sabendo que a gama conta já com uma versão de 286 cv, tudo aponta para que ganhe 299 cv ou mesmo 340 cv passados às quatro rodas.

Uma sequência "lógica" face aos outros modelos do grupo Volkswagen construídos sobre a plataforma MEB, para dar um alto desempenho a um crossover originalmente posicionado para as famílias… irreverentes!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?