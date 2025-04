Skoda Elroq ganha músculo: RS com 340 cv e tracção total

Nem seis meses passaram sobre a estreia do Elroq para a Skoda levar o SUV ao ginásio para ganhar uma variante ultra-vitaminada.

Agora devidamente assinalado pela sigla RS, o compacto familiar ganha um visual ainda mais dinâmico por fora e um interior desportivo marcado pela elegância.

Todo este visual tem uma razão de ser: 340 cv de potência combinada passados às quatro rodas graças a um motor eléctrico em cada eixo.

Um Modern Solid feroz

A Skoda não poderia ter escolhido melhor cenário para estrear o pujante Elroq RS: nada mais, nada menos do que a semana do design de Milão, que abrirá as portas na próxima segunda-feira.

Mas para quem quer ser o primeiro, já pode ser apreciada a primeira proposta da insígnia checa a beneficiar daquela sigla segundo a filosofia estilística Modern Solid que esteve por trás da sua concepção.

O tom mais feroz é de imediato distinguido pelos pára-choques bem mais agressivos do que o modelo convencional, sem esquecer os faróis Full Matrix LED e as jantes em liga leve de 21 polegadas.

Os elementos da carroçaria pintados em preto brilhante são realçados pela cor Mamba Green reservada à linha RS, com esse símbolo bem destacado nos guarda-lamas à frente.

O conjunto é embelezado pelas jantes em liga leve com frisos Aero até às 21 polegadas de diâmetro, sendo exclusivas do Elroq RS.

Elegância desportiva

O toque desportivo prossegue a bordo com o Design Selection RS Lounge, maioritariamente em preto, realçado por pedais em alumínio, estofos em micro fibra Suedia com pespontos em verde lima, e inserções a imitarem a fibra de carbono.

Sendo o topo de gama do Elroq, conta com o volante e os bancos desportivos dianteiros aquecidos, com o do piloto a ter regulação eléctrica e função de massagem; para o "pendura", os mesmos "mimos" só como opção.

O posto de condução mantém a instrumentação digital de 5,3 polegadas combinada com o ecrã multimédia de 13 do modelo convencional mas obviamente com gráficos específicos.

Beneficia ainda da solução "mãos livres" para a abrir a porta eléctrica da bagageira, com os 470 litros de capacidade da versão original.

Na segurança e assistência à condução, inclui de série a variante mais recente do Travel Assist, com o controlo de velocidade de cruzeiro preditivo adaptativo associado à manutenção de faixa adaptativa.

Chassis afinado a preceito

E o que vale este Elroq RS em termos de poder na estrada? Nada mais, nada menos do que 250 kW (340 cv) debitados pelos dois motores eléctricos, cada um montado no respectivo eixo para a tracção integral.

Claro que, para aproveitar ao máximo esta potência combinada, o SUV adopta um chassis adaptativo DCC (mas apenas como opcional) e suspensão desportiva rebaixada, com menos 15 mm à frente e menos 10 mm atrás.

Conte-se ainda com o reforço da travagem dianteira, com pinças de dois pistões pintadas a vermelho, suspensão adaptativa controlada por DCC e direcção dinâmica progressiva.

O selector dos modos de condução comporta ainda uma função especial adaptada à tracção integral. O resultado? Zero aos 100 km/hora em 5,4 segundos para uma velocidade máxima de 180 km/hora.

E, para quem estiver na rua perceber de que raça é feito este carro, dois sons exteriores, definidos como Sport e Futuristic, podem ser seleccionados através do sistema de infoentretenimento.

Sendo o modelo mais veloz da gama da Skoda, teria de ter uma bateria com capacidade a condizer: são 84 kWh brutos, recarregáveis de dez a 80% em 26 minutos a 185 kW DC, para uma autonomia de 550 quilómetros.

Agora só falta saber se o Elroq RS consegue chegar aos concessionários nacionais antes do final do ano e por que valores.

