Simulador da Ford ajuda pessoas com deficiência física a voltarem a guiar

A Ford adaptou um simulador para ajudar pessoas a ganharem nova confiança ao volante após recuperarem das mazelas de um acidente rodoviário.

Em causa está o simracing criado pela Ford España, Fundación ONCE e Team Fordzilla, e desenvolvido pela Hi-Speed Simulators.

O simulador é uma das ferramentas para auxliar os pacientes do Hospital Nacional para Paraplégicos de Toledo a ultrapassar o "medo" de voltar à estrada.

Apoiado na tecnologia Ford Adapta, auxilia pessoas que sofreram lesões graves na coluna vertebral no longo processo de reabilitação física.

Todavia, no processo de reabilitação física, os pacientes também se debatem com o medo psicológico de voltarem a conduzir um carro.

O simracing permite percorrer estradas virtuais, ajudando-os a sentirem de novo as sensações de condução, e a aprenderem a usar controlos adaptados.

No início deste ano, Jesús Alonso, director executivo da Ford España, lançou o Mustang Mach-E com a tecnologia Adapta no hospital de Toledo.

Primeiro Ford 100% eléctrico concebido para pessoas com mobilidade reduzida, integra os mesmos comandos presentes no simulador.

Até o painel de instrumentos virtual é o mesmo do SUV, para que a passagem para a condução real seja a mais simples e curta possível.

