Silêncio ensurdecedor: Audi Avant RS 5 já se mostra nas redes sociais

Dois curtos vídeos lançados terça e quarta-feira no Instagram pela Audi mostram de forma fugidia o que será a nova geração da sua carrinha familiar ultra desportiva.

"O silêncio nunca foi tão ensurdecedor", assume a marca dos quatro anéis na publicação, para depois "aconselhar" os fãs a apertaram o cinto de segurança e a deixarem a força G atuar quando são "encostados" aos bancos.

Com a silhueta a decalcar as formas da A5 Avant, tudo aponta para que se trate da novíssima variante RS 5 que será apresentada oficialmente esta quinta-feira.

Nenhuns dados técnicos foram avançados mas tudo indica que a carrinha terá uma motorização híbrida plug-in com uma potência e binário que correspondem à ferocidade pelos modelos da linha RS.

AudiAudi Avant RS 5híbridoeléctrico
