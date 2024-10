Série 2 Gran Coupé da BMW já foi revitalizado

Estreado que foi o Série 1 da BMW em Junho, era uma questão de meses para o Série 2 Gran Coupé também ser revitalizado segundo as evoluções daquele modelo com quem partilha a base técnica.

A construtora sublinha que se trata da segunda geração mas trata-se antes duma evolução estilística do original lançado em 2020, mas de tal maneira profunda que faz dele um carro totalmente novo.

Essa ideia está bem presente no redesenho da área frontal, em tudo idêntica à do Série 1, com as ópticas LED mais afiladas a ladearem uma grelha bem mais pequena.

A defini-la estão barras verticais e oblíquas, que na variante M são horizontais, enquanto o pára-choques inclui três entradas de ar com um desenho angular sob um capô mergulhante.

Visto de perfil, o Série 2 Gran Coupé reforça o visual fastback nos 4,55 metros que tem de comprimento, com os 2,67 metros que separam ambos os eixos a permanecerem inalterados face ao antecessor.

Atrás, distinguem-se farolins com ângulos mais pronunciados sobre o novo pára-choques com um difusor mais generoso, com o conjunto a ser realçado por jantes em liga leve de 17 a 19 polegadas.

Curved Display dominante

Se os retoques feitos por fora são algo tímidos, o mesmo não se passa a bordo, a começar pelo enorme Curved Display a juntar o painel de instrumentação de 10,25 polegadas ao ecrã multimédia de 10,7.

O recente iDrive 9 da BMW alimenta o sistema de infoentretenimento, com diversos atalhos para facilitar a navegação nos menus, e com botões no visor para regular a climatização

Os controlos físicos estão presentes na consola central para definir os modos de condução, ao lado do novo selector de marchas, enquanto os novos bancos recebem estofos ambientalmente sustentáveis.

Único senão é mesmo a capacidade da bagageira: são mantidos os 430 litros nas versões puramente térmicas, mas nas variantes mild hybrid essa capacidade baixa para 360 litros.

Mesmos motores do Série 1

O Série 2 Gran Coupé segue as mesmas soluções propulsoras estreadas no Série 1, com o 218d a debitar 150 cv e 360 Nm a partir do motor turbodiesel de 2.0 litros sem qualquer electrificação.

Com o mesmo bloco segue-se o 220d micro híbrido com 163 cv e 400 Nm, com a mesma tecnologia de 48 volts a apoiar o 220 a gasolina, com os 170 cv e 280 Nm extraídos do motor turbo de 1.5 litros.

O topo de gama é assumido pelo M235 xDrive equipado com um propulsor turbo de 2.0 litros a debitar com 300 cv e 400 Nm sem nenhum apoio eléctrico.

Todas as variantes equipam de origem uma caixa automática Steptronic de dupla embraiagem com sete relações.

O mais desportivo e potente da gama equipa de série o chassis adaptativo M, que rebaixa em 8 milímetros a distância ao solo, e tracção integral "inteligente".

As emoções estão garantidas ao mais pequeno toque no acelerador: os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 4,9 segundos, com a velocidade máxima a estar tabelada electronicamente nos 250 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?