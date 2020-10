Serial 1: conheça a primeira bicicleta eléctrica da Harley-Davidson

Farto de pedalar numa das muitas vias para velocípedes espalhadas pelo nosso país? Experimente então a nova bicicleta eléctrica da Harley-Davidson para se destacar entre os seus pares.

Depois de lançar a moto eléctrica LiveWire, o mítico fabricante americano avança para as duas rodas a pedais, que ganharam um novo fôlego na mobilidade urbana durante a pandemia da Covid-19.

Baptizada como Serial 1, em homenagem à primeira moto construída em 1903, é a combinação perfeita do estilo retro-moderno, à semelhança dos modelos a combustão da marca.

Esse tributo está bem explícito nos pneus brancos, assim como no desenho dos punhos do guiador e do selim em pele, num estilo muito "old-school".

Quanto à potência do motor eléctrico que equipa a Serial 1, a Harley-Davidson mantém toda a descrição sem avançar quaisquer informações técnicas.

Apenas se sabe é que a bicicleta electrificada será apresentada a 16 de Novembro, e colocada no mercado americano em Março de 2021 através da Serial 1 Cycle Company, a nova subsidiária da fabricante.

E pode ser mesmo divertido pedalar numa Harley-Davidson com um espírito ambientalista, bem distante dos motores a combustão com os gases poluentes que emitem para a atmosfera.

