Sergio Perez faz Nova Iorque-Miami num Fórmula 1

Não é uma Cannonball no sentido estrito do termo mas o feito é mais do que original: fazer os mais de 2.000 quilómetros que separam Nova Iorque de Miami a bordo de… um Fórmula 1!

A brincadeira foi protagonizada por Sergio Pérez com o seu Red Bull Racing, e serve de aperitivo para o Grande Prémio dos Estados Unidos que se corre a 8 de Maio.

Nem mesmo faltou um encontro com um crocodilo pelo caminho, e servir de "reboque" a Parks Bonifay para o esquiador aquático fazer as suas acrobacias num rio paralelo a uma estrada de terra.

Sim, o monolugar também é capaz de acelerar fora do alcatrão, apesar das condicionantes de tracção, numa curta-metragem repleta de emoção.

