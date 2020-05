Será este o novo Mercedes Classe S? Veja o vídeo!

As imagens publicadas por Ray Chen no Twitter poderão levantar algumas dúvidas – foram tiradas no que parece ser um ferro-velho – mas tudo indica que se trata mesmo do novo Mercedes Classe S.

A berlina que deverá ser apresentada no início do Outono surge livre de qualquer camuflagem.

Destaca-se à frente o pára-choques mais desportivo, marcado por uma grelha do radiador de maior dimensão, com essa ideia a ser reforçada pelos faróis afilados.

Atrás, saltam à vista os novos farolins ligados por uma barra horizontal cromada, uma nova porta da bagageira e um pára-choques redesenhado, destacando-se dele os dois escapes rectangulares.

Mesmo se o estilo da berlina não seja particularmente inovadora, é dentro do habitáculo que estão as principais transformações.

Salta à vista o painel de instrumentos de uma dimensão generosa mas também o espaço vazio atrás do volante, talvez para dar lugar a um ‘head-up’ cockpit.

Na consola central destaca-se um enorme ecrã digital e a ausência de botões físicos. Esses estão, sim, no volante multifuncional.

As inserções em alumínio estão espalhadas um pouco por todo o habitáculo, dando ao conjunto um toque mais moderno e distinto, ideia que ganha força nos bancos e revestimentos em pele.

Construído sobre a plataforma MRA II, o novo Mercedes Classe S deverá ser um pouco maior do que a geração que irá substituir.

Em termos tecnológicos, deverá comportar direcção autónoma de nível 3, suspensão activa e rodas traseiras direccionais.