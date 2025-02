Será capaz de agarrar Miguel Oliveira? BMW estreia M5 Touring MotoGP Safety Car

A nova época de MotoGP arranca a 2 de Março na Tailândia, com Miguel Oliveira a estrear-se pela Prima Pramac Yamaha, mas há quem já se tenha adiantado no grande prémio que irá correr-se no circuito de Chang.

A BMW revelou no domingo qual será o bólide que fará as honras da casa como Safety Car do Mundial: nada mais, nada menos do que o M5 Touring com os seus híbridos (e muitos explosivos!) 727 cv de potência!

Ao seu lado terá o "vulgar" M5, também a integrar a propulsão electrificada em modo plug-in, para ambos assumirem um desempenho fulgurante a partir dum bloco v8 biturbo de 4.4 litros para debitar 585 cv e 750 Nm.

A ele soma-se o motor eléctrico com 145 kW (197 cv) e 280 Nm, apoiado numa bateria de 22,1 kWh brutos para uma autonomia máxima em redor dos 67 quilómetros… que depressa se esgotam com o "prego" a fundo!

Afinal, ambas as máquinas "voadoras", a quem só lhe faltam as asas, debitan uns "grotescos" 727 cv e 1.000 Nm combinados, para bater os zero aos 100 km/hora em 3,6 segundos.

A velocidade máxima está limitada a 250 km/hora mas as duas versões, para "acompanharem" as motas mais velozes, equipam o pacote M Driver para chegarem aos 305 km/hora.

As principais diferenças em relação à carrinha e à berlina de fábrica percebem-se de imediato na pintura que cobre a chapa, inspirada no BMW M Hybrid V8 que compete no Mundial de Resistência.

A BMW sublinha que esta ligação "absorve" de forma perfeita o compromisso da divisão M com a tecnologia híbrida e a sua filosofia central: "nascido nas pistas de corrida, feito para as ruas".

Claro que na estrada não estarão equipados com tudo o que precisam para a nova função, como as luzes de emergência, os bacquet com arneses a envolverem piloto e co-piloto, e a gaiola de segurança.

O BMW M5 Touring MotoGP Safety Car teve a apresentação oficial no District One de Banguecoque, ao lado do M5 com a mesma designação, para liderarem o desfile com todos os pilotos da competição… em tuk-tuk!

