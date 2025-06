Sensorial Capsule realça futuro a bordo dos Cupra

A Cupra mantém-se na crista da onda com propostas arrojadas que entusiasmam os adeptos de desportivos com personalidade. Pois a insígnia espanhola avança agora com um projecto que "explica" como serão desenvolvidos os interiores dos seus futuros modelos.

A Sensorial Capsule que apresentou na semana do design de Milão em Abril tem como fim desafiar as atuais convenções nesse campo, com a luz e o som a assumirem-se como elementos-chave para elevar a experiência de condução a um patamar superior.

"O nosso objectivo foi reinterpretar a desportividade progressiva, captando emoções genuínas e autênticas que definem a ligação entre condutor e automóvel" como se fosse uma entidade viva, afirma Francesca Sangalli, responsável criativa da Cupra Design House.

No interior da cápsula, o ambiente reage de forma intuitiva a gestos, preferências e emoções do "piloto", criando uma ligação fluida e orgânica, tendo como elemento central um prisma em cobre que representa a alma do automóvel.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?