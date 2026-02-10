Seis cilindros em linha dá alma ao novo Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+

A Mercedes-AMG está a ajustar a estratégia com o lançamento de dois novos GLC para tomarem os lugares dos GLC 43 4MATIC e GLC 63 S E Performance que sairão em 2027 do seu catálogo automóvel.

Com a gama a ser dominada pelos blocos turbo de quatro cilindros profundamente electrificados até ao momento, a insígnia de Affalterbach reintroduz um seis cilindros de 3.0 litros mais refinado mas sem prescindir do apoio eléctrico.

O novo GLC 53 4MATIC+ com tracção integral AMG Performance totalmente variável de série, promete um gozo superior ao volante quando é atacada uma estrada onde as rectas são uma miragem.

449 cv às quatro rodas

A "bater" sob o capô do SUV ou do SUV coupé está um bloco revisto de 3.0 litros e seis cilindros em linha, com a dupla sobrealimentação a ser conseguida através dum turbocompressor "convencional" e dum compressor eléctrico.

O resultado final é a passagem às quatro rodas de 449 cv e 600 Nm, que na função overboost chega aos 640 Nm durante dez segundos, através da transmissão AMG SpeedShift TCT 9G de nove relações.

E pode contar-se com o sistema micro híbrido de 48 volts para entregar mais 17 kW (23 cv) e 205 Nm nos arranques e nas acelerações.

As emoções estão mais do que asseguradas graças à estreia num SUV da AMG dum diferencial autoblocante com controlo electrónico no eixo traseiro aliado a um modo Drift.

Veloz quanto baste

Basta atentar nos 4,2 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora, desde que activado o Race Start que integra a opção AMG Dynamic Plus.

A velocidade máxima está limitada electronicamente a 250 km/hora mas, para quem achar esta velocidade demasiado tímida, poderá "libertá-la" até aos 270 km/hora com o pacote opcional AMG Driver.

E depois é a envolvência sonora do condutor conseguido pelo novo sistema de escape, a exaltar o característico crepitar do motor quando se tira o pé do acelerador, logo "trocado" pelo som grave nas acelerações a fundo.

A intensidade do "bom barulho" varia segundo o modo de condução selecionado, sendo proposto como opção o AMG Real Performance Sound com as válvulas do sistema de escape a serem controladas por via manual.

Mecânica ainda mais refinada

O chassis acompanha o ritmo imprimido pelo "piloto" com a acção da suspensão AMG Ride Control com molas de aço e amortecimento adaptativo regulável nos modos Comfort, Sport e Sport+.

A direcção AMG, também com três modos de condução, adapta a assistência ao modo selecionado, sendo outro destaque o eixo traseiro direccional de série.

Até aos 100 km/horas, as rodas posteriores giram até 2,5 graus na direcção oposta das rodas dianteiras para uma maior agilidade mas acima dessa velocidade, as quatro giram no mesmo sentido para aumentar a estabilidade.

Os travões têm as dimensões que a AMG considera adequadas, com discos ventilados de 390 mm à frente com pinças fixas de quatro pistões, e discos de 360 mm atrás.

Personalizações a preceito

Falta só abordar as decorações que o Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ poderá comportar: mal chegue ao mercado, estará disponível o pacote opcional Golden Accents por um ano.

Os tons Obsidian Black Metallic ou Graphite Grey Magno que pintam a carroçaria podem ser combinados com vários detalhes em dourado tecnológico, sendo dado a opção de completá-los com outros pormenores exclusivos.

As jantes forjadas de 21 polegadas em preto fosco são realçadas por flanges e calotas centrais no mesmo dourado tecnológico, com as rodas a esconderem as pinças de travão em preto brilhante com logótipos AMG em branco.

Falta só saber a data de lançamento no nosso país e os preços das variantes SUV e SUV coupé… que deverão ser exclusivos!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?