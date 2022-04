Sebastian Vettel multado... por guiar 'scooter'!

Sebastian Vettel está de volta ao "circo" da Fórmula 1 e, como prenda, já apanhou uma multa da FIA por conduzir uma scooter.

Recorde-se que o tetracampeão não pôde competir nas duas primeiras provas da época devido à Covid-19.

A situação aconteceu esta sexta-feira no Grande Prémio da Austrália, que se corre no domingo, no final da primeira sessão de treinos livres.

O Aston Martin deu sinais de querer pegar fogo e Vettel extinguiu o foco de incêndio com a ajuda de um extintor.

À sua espera estava um fiscal do circuito de Albert Park em Melbourne, para transportá-lo na scooter até às boxes.

Quem ficou apeado foi o fiscal porque o piloto alemão decidiu ser ele a guiar até às boxes mas pela pista.

Embora tenha sido um momento divertido para o público, a FIA não achou piada nenhuma ao passeio.

Vettel foi multado em 5.000 euros por ter entrado na pista sem permissão, além de ter tirado as mãos do guiador e ter o capacete mal colocado.

O volante da Aston Martin explicou em conferência de imprensa que foi o fiscal quem o autorizou a guiar a scooter mas tal não impediu a penalização.

