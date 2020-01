São precisos 16 dias para construir um Bentley Bentayga Speed

O Bentley Bentayga é um dos SUVs mais exclusivos e luxuosos do mercado, e também um dos mais caros: em Portugal a versão V6 Hybrid começa nos 181.721 euros e a V8 nos 226.660 euros.

Um dos motivos para custar o que custa prende-se com o facto de ser montado à mão e não por robôs, como acontece com a maioria dos automóveis actuais. A Bentley foi mais longe e revelou o número de horas necessárias para as várias fases da montagem de um modelo e nós só lhe podemos dizer que é impressionante.

No total são necessários 16 dias ou 127 horas de trabalho para começar e acabar um exemplar do Bentayga Speed. Só para tratar da pintura são necessárias 24 horas, ao passo que o motor obriga a 13.4 horas de trabalho. Ora veja o vídeo!