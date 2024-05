Saint-Exupéry distingue nova colecção da DS Automobiles

Quem nunca se maravilhou com a história da amizade e do amor de O Principezinho escrita por Antoine de Saint-Exupéry?

Pois na celebração dos 80 anos sobre o seu desaparecimento, a DS Automobiles avança com uma colecção especial dedicada ao escritor-aviador assente nos modelos DS 3, DS 4 e DS 7.

Seja em modo eléctrico, híbrido, gasolina, diesel ou híbrido plug-in, cada proposta é enriquecida com elementos exclusivos segundo o saber-fazer do DS Design Studio Paris.

As encomendas no nosso país já estão abertas, com o DS 4 a chegar já neste Maio aos concessionários nacionais, seguindo-se o DS 7 no mês seguinte e o DS 4 em Julho.

Três obras em três modelos

Como no mundo da alta costura, a DS Automobiles continua a apresentar as suas colecções todos os anos, e a nova linha Antoine de Saint-Exupéry não é excepção.

Inspiradoras em mais de um sentido, as histórias do escritor dão origem a três modelos com atributos distintos vinculados às obras O Principezinho (DS 3), Correio do Sul (DS 4) e Cidadela (DS 7).

A unir as três linhas está a nova cor Vol de Nuit perlada, composta por pigmentos com reflexos dourados que "imitam" o céu estrelado ao amanhecer, sendo dada como opção os tons Cristal Pearl e Noir Perla Nera.

O interior é forrado em pele Nappa pintada em Brun Criollo, com este castanho a relembrar o couro das luvas e capacetes dos aviadores dos anos 30 e 40.

Foi criada uma novel técnica de bordado nos acabamentos do tabliê, a evocar o rasto de fumo do avião, enquanto o ponto pérola representa os rebites na fuselagem.

A ligação a Saint-Exupéry não se fica por aqui, com o interior e o exterior a ser distinguido por símbolos diversos.

As placas nas soleiras das portas, segundo o modelo em causa, comportam citações e desenhos das três obras escolhidas para distinguirem a colecção 2024 da DS Automobiles.

Pormenor a realçar é a assinatura do próprio autor, ilustrada num logótipo do tipo speedform, com o desenho a evocar a fuselagem de um avião, com a hélice ao centro a fazer lembrar uma estrela.

Gama "Antoine de Saint-Exupéry" Preço DS 3 E-Tense 48.650 euros DS 3 Hybrid 136 A anunciar em breve DS 4 PureTech 130 EAT8 44.580 euros DS 4 BlueHDi 130 EAT8 48.750 euros DS 4 E-Tense 225 53.200 euros DS 4 Hybrid 136 A anunciar em breve DS 7 BlueHDi 130 EAT8 58.915 euros DS 7 E-Tense 225 64.225 euros DS 7 E-Tense 4x4 300 68.925 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?