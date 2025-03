S7 é o ponta de lança eléctrico na estreia nacional da Forthing

O S7 será o ponta de lança da entrada da Forthing no nosso país em forma de berlina coupé 100% eléctrica; ainda não há preços mas os primeiros exemplares estão já a chegar aos concessionários nacionais.

Apontada ao segmento premium por um preço concorrencial, esta proposta em formato fastback define-se pelas linhas profundamente aerodinâmicas, que lhe permitem oferecer um coeficiente aerodinâmico (Cx) de 0,191.

Espaço a bordo não deverá faltar, como explicam os seus 2,92 metros a separar ambos os eixos, para um comprimento de 4,94 metros por 1,91 de largura e 1,50 de altura.

À escolha estão cinco cores metalizadas, com o conjunto a ser realçado por jantes em liga leve de 19 polegadas.

O habitáculo muito minimalista, forrado a pele vegan e sem quaisquer botões para as funções mais comuns, é dominado pelo ecrã multimédia de 14,6 polegadas, alinhado com o de instrumentos de 8,8 polegadas.

Autonomia contida

A propulsão é assegurada por um motor eléctrico de íman permanente, com uns modestos 154 kW (209 cv) e 310 Nm passados às rodas traseiras através duma transmissão de velocidade única.

Com três modos de condução – Eco, Comfort e Sport –, a velocidade máxima está limitada a 165 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se em 6,8 segundos.

A bateria LFP de 56,8 kWh só dá até 420 quilómetros de autonomia combinada, graças a um consumo médio de 15,8 kWh/100 km, que em ambiente urbano sobe até aos 581 quilómetros.

O carregamento de 30 a 80% da capacidade, a 120 kW DC, faz-se em 25 minutos, sendo de nove horas em corrente alternada com o carregador de bordo de 6,6 kWh.

Além dum avançado sistema de infoentretenimento, pode contar-se com assistentes à condução alargados, como a velocidade cruzeiro adaptativa com manutenção de faixa, ou travagem autónoma de emergência.

Outras soluções compreendem câmara traseira de alta resolução e visão panorâmica a 360 graus, sem esquecer o tejadilho envidraçado a oferece um ambiente luminoso a bordo.

