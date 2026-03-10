RS 3 Competition Limited festeja 50 anos do 5 cilindros da Audi

Como é que a Audi Sport celebra os 50 anos do cinco cilindros que se tornou uma "lenda" na marca dos quatro anéis?

Nada mais do que com um exclusivo RS 3 Competition Limited reservado apenas a 750 unidades… mas sem "mexer" nos 400 cv e 500 Nm originais.

Para o nosso país estão reservados dois exemplares numerados na variante berlina mas sem preços definidos; na Alemanha começam nos 110.005 euros!

Mesma potência, mais veloz

Poderão ficar desiludidos os fãs da linha RS preparada pela Audi Sport por este RS 3 Competition Limited manter os números da versão "convencional".

A celebração do cinco cilindros introduzido em 1976 na segunda geração do Audi 100 mantém os 400 cv e 500 Nm debitados pelo bloco 2.5 TFSI na berlina e no Sportback.

O mesmo acontece com os 3,8 segundos para cumprir os zero a 100 km/hora, apenas "atenuados" pela subida da velocidade máxima para 290 km/hora.

Aquele motor está acoplado ao sistema quattro para a tracção integral através duma transmissão de dupla embraiagem de sete relações.

A Audi Sport preferiu antes concentrar-se nas ligações ao solo para refinar as qualidades duma condução profundamente desportiva.

Afinações para track days

Essa aposta está logo patente na nova suspensão coilover ajustável e na maior rigidez da nova barra estabilizadora traseira.

O objectivo é claro: propor um RS 3 mais responsivo, mas acima de tudo, capaz de ser personalizado para os entusiastas dos track days.

É possível regular o ajuste mecânico da compressão a baixa velocidade em 12 níveis, passando a 15 a alta velocidade, para depois regressar em 16 níveis à regulação original.

Além das ferramentas específicas, é fornecido um manual para auxiliar os condutores a ajustarem essas configurações com segurança.

A barra estabilizadora traseira trabalha em conjunto com as molas mais rígidas dos amortecedores traseiros.

Os travões carbono-cerâmicos com pinças vermelhas são de série, assim como a vectorização activa do binário.

E depois é a acção do sistema de escape RS, a ampliar a banda sonora nos modos de condução Dynamic, RS Performance ou RS Torque Rear.

As válvulas abrem a rotações mais baixas do que no RS 3 "tradicional", com o som a ouvir-se de maneira ainda mais poderosa.

O aumento desse "barulho bom" foi conseguido com a redução do isolamento acústico da divisória que separa o compartimento do motor do habitáculo.

Roupagem a condizer

Claro que um desportivo deste calibre, ainda por cima a celebrar os 50 anos do motor de cinco cilindros, teria de ter uma roupagem a condizer.

Sem recorrer a apêndices demasiado ostentatórios, este RS 3 Competition Limited destaca-se pelos detalhes subtis que melhoram a força descendente.

Entre eles estão dois deflectores sobrepostos em cada canto do pára-choques frontal, um divisor dianteiro, uma asa traseira alongada e um difusor ampliado.

Todos esses elementos são em fibra de carbono fosca, exceptuando-se o difusor, com o mesmo material presente nos retrovisores e saias laterais.

As jantes de 19 polegadas, pintadas num Neodymium Gold Matte, até podem "calçar" pneus semi-slicks Pirelli PZero Trofeo R.

Três cores à escolha

À escolha para a carroçaria está o tom Daytona Gray ou os exclusivos Glacier White Matte e Malachite Green.

Este verde distinto, proposto exclusivamente nesta edição especial, remete ao esquema de cores do Audi Sport Quattro dos anos 80 do século passado.

Depois são os logótipos RS a decorarem a grelha do radiador e da porta da bagageira, com o nome do modelo gravado nos vidros laterais traseiros.

A assinatura luminosa dos faróis adaptativos Matrix LED de série, mas escurecidos nesta edição, assumem a mesma sequência 1-2-4-5-3 do cinco cilindros.

Interior mais personalizado

A postura desportiva prossegue a bordo com inúmeros detalhes específicos, como se percebe no número comemorativo na base do selector de marchas.

Os bancos são forrados em microfibra Dinamica na cor Neodymium Gold, com os apoios laterais a serem em pele preta com pespontos em Ginger White, cor que também decora os cintos de segurança.

Em mais uma referência ao universo Audi estão os mostradores virtuais da instrumentação num fundo parcialmente a branco, em tributo ao painel do Audi RS 2 Avant de 1994.

As primeiras entregas do Audi RS 3 Competition Limited acontecem a meio deste ano, não se sabendo o preço para as duas berlinas previstas para o nosso país.

