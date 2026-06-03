Rolls-Royce Spectre entra na Fase 2 com mais potência e autonomia

Menos de três anos sobre a chegada ao mercado de luxo, o eléctrico Rolls-Royce Spectre passa pela primeira renovação que se assume mais técnica do que estética.

Baptizado como Series II, é reforçado por uma bateria mais eficiente para uma autonomia superior a 600 quilómetros, enquanto a variante Black Badge faz do coupé de quatro portas o mais potente de sempre na história da insígnia britânica.

A Rolls-Royce aproveitou igualmente a oportunidade para renovar as opções de personalização com novas cores, jantes e acabamentos para a carroçaria, assim como novos estofos e revestimentos para decorar o habitáculo.

Até 680 cv poderosos

A atenção dada ao Spectre Series II incide basicamente nas especificações técnicas, como se percebe de imediato no redesenho da bateria de 112,4 kWh para elevar a autonomia aos 629 quilómetros quando antes era apenas de 530 quilómetros.

O tempo de carregamento a uns máximos 195 kW DC também foi reduzido em 14%, bastando uma espera inferior a 30 minutos para recarregá-la de dez a 80% da sua capacidade.

Os propulsores eléctricos também foram actualizados para elevarem a potência e o binário aos 442 kW (601 cv) e 1.015 Nm, com o especial Black Badge Spectre Series II a chegar aos 500 kW (680 cv) e 1.100 Nm.

Sendo o Rolls-Royce mais potente de sempre na história da construtora, os quase 3.000 quilos que pesa são "disparados" em 4,3 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a distância entre recarregamentos a fixar-se nos 628 quilómetros.

Black Badge mais "feroz"

No estilo, as mudanças extremamente discretas afectam principalmente a variante Black Badge, com quase todos os elementos cromados a serem "acabados" em preto fosco para reduzir o contraste com a pintura da carroçaria.

O mesmo acontece com a estatueta Spirit of Ecstasy montada no topo dum capô a perder de vista, mantendo-se sem "mexidas" a emblemática grelha Pantheon retroiluminada para manter a identidade do coupé de luxo.

As jantes forjadas de 23 polegadas em liga leve exibem um desenho exclusivo com raios ultrafinos de 2,5 mm, uma solução que exigiu seis horas de trabalho à mão em cada roda.

Interior artesanal

O ambiente a bordo também foi reformulado com uma gama de revestimentos, sendo o tecido Duality Twill uma estreia no "eléctrico" com inspiração nas cores mediterrânicas da Côte d’Azur.

A título de curiosidade, aquele tecido compreende até 16 quilómetros de linha para costurar até 2,6 milhões de pespontos, num trabalho artesanal que pode durar até 25 horas para a sua confecção.

Já os estofamentos em pele exibem 78.139 perfurações exactas, com o impacto visual a ser assegurado por um novo padrão ondulado "virado" para o acompanhante dianteiro, de maneira a que possa admirar os 8.108 pontos iluminados que o compõem.

Um relógio inédito inspirado na aeronáutica destaca-se no tabliê, com o mostrador a facilitar a legibilidade graças aos ponteiros em metal fundido, tendo mais abaixo um iluminado Spirit of Ecstasy em aço inoxidável.

O preço de partida do Rolls-Royce Spectre Series II deverá estar muito perto dos 350 mil euros, mesmo se esteja longe de reflectir o valor final após passar pelos artesãos da divisão Bespoke, onde são concretizadas as personalizações mais distintas.

Texto: P.R.S.

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