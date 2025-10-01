Rolls-Royce de 1920 destruído na Auto-Estrada do Norte

Estupidez humana ou simplesmente uma distracção levou à destruição dum raríssimo Rolls-Royce avaliado em redor dum milhão de euros.

Pertença do Museu do Caramulo, o Silver Ghost de 1920 não resistiu ao embate quando o camião que o transportava passou sob um viaduto.

O acidente aconteceu esta quarta-feira na Auto-Estrada do Norte (A1), na zona da Póvoa de Santa Iria, em Vila Franca de Xira.

De acordo com o Correio da Manhã, o calhambeque tinha participado no último fim de semana na Corrida dos Fundadores.

O evento dedicado a "clássicos" pré-Segunda Guerra Mundial fez a ligação da Figueira da Foz a Lisboa.

Quando o incidente se deu, estava a ser transportado para o Porto para participar no AutoClássico que acontece de 3 a 5 de Outubro na Exponor.

Com as causas do acidente ainda por esclarecer, aparentemente terá havido uma má avaliação do condutor do "porta-carros".

O viaduto seria demasiado baixo para a altura dos automóveis transportados, levando ao "desaparecimento" da capota do Rolls-Royce no embate.

Construído no final de 1920, o Rolls-Royce Silver Ghost em questão foi originalmente carroçado na Bélgica pela D’Ieteren-Frères-Bruxelles.

Foi comprado em Lisboa por João de Lacerda a Bernardino Gomes, em Março de 1956, tendo o número de chassis 6YE e o número de motor 191.

O carro foi depois restaurado na década de 1960 com a colaboração de Harry Rugeroni, importador da marca para Portugal, na oficina lisboeta que detinha na Rua Tomás Ribeiro.

