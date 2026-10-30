Rival de peso com reservas abertas: Leapmotor B05 ataca pelo preço

É mais um concorrente de peso na electromobilidade para o segmento C: o Leapmotor B05 assume-se como o primeiro "eléctrico" desportivo da marca chinesa integrada no conglomerado automóvel da Stellantis.

O hatchback foi concebido para combinar desempenho dinâmico, tecnologia avançada e conforto de alta qualidade, apoiado num visual expressivo e em funcionalidades centradas no condutor.

Poucos dias passaram após ser oficializada a produção do Leapmotor B10 em Espanha, para agora ser o B05 a fazer parte dos planos industriais da fábrica de Saragoça.

As encomendas nacionais para o novo "eléctrico" estão abertas desde meados deste mês, com os preços já devidamente definidos para as duas variantes equipadas com baterias de capacidade diferenciada.

Duas versões à escolha

São altas as expectativas para o novo Leapmotor B05: construído sobre a plataforma Leapmotor 3.5 em que é montado o B10, esta proposta com 4,43 metros de comprimento dá à escolha duas configurações mecânicas.

Sempre com o mesmo motor de 160 kW (218 cv) e 240 Nm, a versão Life Pro equipada com uma bateria LFP de 56,2 kWh úteis assume até 401 quilómetros de autonomia combinada.

Já a variante topo de gama Design ProMax equipa um acumulador LFP de 67,1 kWh líquidos para um distância combinada até 482 quilómetros.

Os carregamentos de 30 a 80% da capacidade de ambas em corrente contínua é feita em 17 minutos, com a primeira a admitir uns máximos 140 kW DC e a segunda a fazer-se a 168 kW DC.

Quanto ao desempenho, o B05 Life Pro acelera dos zero aos 100 km/hora em 7,5 segundos, com o Design ProMax a baixar esse tempo para os 6,6 segundos; a velocidade de ponta nos dois é de 170 km/hora.

Quanto a preços nacionais, a versão com a bateria mais pequena começa nos 26.285 euros, com a variante com o acumulador maior a arrancar nos 28.167 euros.

Texto: P.R.S.

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