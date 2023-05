Rio Sabor em campanha internacional do Volvo S90 Recharge

As regiões de Lisboa e do norte do país foram os locais escolhidos para as filmagens da nova campanha internacional do Volvo S90 Recharge.

Um dos pontos de referência foi a Ponte Sardão-Meirinhos no IC5, construída numa das zonas mais acidentadas do rio Sabor entre os concelhos de Alfândega da Fé e de Mogadouro.

O clima, a arquitectura, a história e a beleza da costa atlântica determinaram a escolha de Portugal para a gravação desta nova campanha.

"Procurávamos uma localização inspiradora, rica em paisagens naturais e elementos arquitectónicos, que se fundisse perfeitamente com as linhas elegantes do S90 Recharge", disse Julia Franke, da Volvo Cars

A nova campanha online, gravada em Outubro passado, destaca os principais atributos da berlina híbrida plug-in no segmento de luxo.

