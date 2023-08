Rimac Nevera ''pulveriza'' recorde de Tesla Model S em Nürburgring e lança série especial

O Rimac Nevera bateu, sem apelo nem agravo, o recorde da volta mais rápida para um "eléctrico" de produção no Nordschleife de Nürburgring.

A proeza foi conseguida na última sexta-feira pelo hiper carro de 1.914 cv, retirando 20 segundos à marca detida pelo Tesla Model S Plaid.

Esta versão equipada com o opcional Track Pack tinha "roubado" o título ao Porsche Taycan Turbo S a 2 de Junho com um tempo de 7:25,231 minutos.

O piloto Martin Kodric acelerou o hiper desportivo croata nos 20,832 quilómetros do "inferno verde" nuns diabólicos 7:05,298 minutos.

Para celebrar os 23 recordes conseguidos no mesmo dia, no complexo de testes de Papenburg, Alemanha, a construtora avançou com uma série especial.

Limitado a 12 exemplares, o exclusivo Rimac Nevera Time Attack foi revelado no último fim de semana no Monterey Car Week.

A decorá-lo está uma pintura marcada pelo preto e o verde, as mesmas cores que decoravam o hiper carro que bateu todos aqueles recordes.

Aqueles tons também são inspirados no BMW Série 3 E30 que o próprio Mate Rimac converteu para "eléctrico" nos anos 80.

Somam-se ainda outros elementos distintivos, como uma placa com a inscrição Time Attack: 1 of 12, com a mesma designação bordada nos bancos.

A ironia foi deixada para a traseira do Rimac Nevera: na asa está gravada a frase Dedicated to Those Coming After Us (Dedicado aos que Vêm Atrás de Nós).

A construtora não avançou com preços para esta edição exclusiva mas deverá ficar bem acima dos 2 milhões de euros que custa o modelo "convencional".

